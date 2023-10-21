США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе

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США и Израиль при поддержке ООН и арабских стран могут создать в секторе Газа временное правительство, но обсуждение этого вопроса пока только начали, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Существование нового органа управления будет зависеть от хода наземной операции израильских войск, а также сговорчивости арабских государств.

План, который подразумевает вовлечение арабских государств, потребует значительных изменений в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом, — приводит агентство мнение экс-аналитика ЦРУ Уильяма Ашера.

Израильские власти неоднократно заявляли, что у них нет намерения оккупировать сектор Газа, пишет Bloomberg, но и мириться с присутствием в регионе ХАМАС они не собираются.

Ранее сообщалось, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

В Армии обороны Израиля, по состоянию на 21 октября, заявили об уничтожении более тысячи сторонников движения ХАМАС за две недели. В ЦАХАЛ утверждают, что большую часть бойцов ХАМАС ликвидировали после того, как те проникли на территорию еврейского государства. Среди них были и десятки ключевых сторонников движения, подчеркнули в армейской пресс-службе.