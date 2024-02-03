США и Британия снова обстреляли хуситов в Йемене Al Masirah: США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в городе Ходейда, сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah. По данным журналистов, под огонь попали южные окрестности административного центра провинции.

Также военные поразили объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя. Информация о возможных жертвах и пострадавших не приводится.

Несколько часов назад американские военные нанесли еще один удар по территории Йемена. Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что целью атаки стали четыре готовых к запуску БПЛА мятежников-хуситов.

Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа заявил, что речь идет о судне Lewis B. Puller. Это 233-метровая экспедиционная плавбаза снабжения ВМС США и первый корабль, специально перестроенный для этих целей из танкера типа «Аляска».

22 января Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».