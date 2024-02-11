Соглашение Израиля с Египтом оказалось под угрозой из-за Газы AP: Египет пригрозил расторгнуть мирный договор с Израилем из-за действий в Газе

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ

Власти Египта могут разорвать мирные Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем, передает Associated Press. По его данным, Каир пойдет на этот шаг. если ЦАХАЛ отправится в самый южный город сектора Газа — Рафах.

После того как премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, последовала угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, — говорится в статье.

По информации AP, в Египте опасаются, что боевые столкновения в Рафахе, расположенном недалеко от границы, могут спровоцировать большой наплыв палестинцев. Как пишет агентство, у египетских военных может не хватить сил сдержать такой натиск беженцев.

Ранее Биньямин Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов палестинского движения ХАМАС в городе Рафах. При этом, уточнял политик, необходимо разработать план эвакуации мирного населения из этого района.

Спустя несколько дней катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 25 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля южной части сектора Газа. По данным СМИ, обстрелу подвергся именно Рафах. Также говорилось о нескольких десятках раненых.