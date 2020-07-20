СМИ: саудовский король госпитализирован для обследования

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был госпитализирован для прохождения медобследования в Эр-Рияде, сообщает Saudi Press Agency (Саудовское агентство печати).
Отмечается, что у 84-летнего короля было диагностировано воспаление желчного пузыря.
Других подробностей о состоянии здоровья монарха не приводится.
Агентство также пожелало Салману ибн Абдул-Азизу скорейшего выздоровления.
Ранее эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию. Операция была выполнена утром 19 июля. Она прошла успешно, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен