Ближний Восток

СМИ: саудовский король госпитализирован для обследования

09:13, 20 июля 2020 20
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Фото: Xinhua/Global Look Press

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был госпитализирован для прохождения медобследования в Эр-Рияде, сообщает Saudi Press Agency (Саудовское агентство печати).

Отмечается, что у 84-летнего короля было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Других подробностей о состоянии здоровья монарха не приводится.

Агентство также пожелало Салману ибн Абдул-Азизу скорейшего выздоровления.

Ранее эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию. Операция была выполнена утром 19 июля. Она прошла успешно, писал NEWS.ru.

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