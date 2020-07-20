СМИ: саудовский король госпитализирован для обследования

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Голосование на выборах депутатов Народного совета Сирии продлено на четыре часа.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на Высший судебный комитет (исполняет функции избиркома в Сирии). В официальном сообщении органа говорится, что процедура голосования продлена до 23:00 (время совпадает с московским)...