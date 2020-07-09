Сирии выделили 90 дней на урегулирование вопроса по химическому оружию

https://static.news.ru/photo/4dc0b60c-c226-11ea-a095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Исполнительный совет ОЗХО выделил Сирии 90 дней на урегулирование вопроса химического оружия. Соответствующее заявление сделала пресс-служба организации.

Совет выражает своё глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне, — цитирует сообщение РИА Новости.

В списке требований говорится о том, что власти страны должны заявить в секретариат о заводах, где разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие, которое использовалось 24, 25 и 30 марта 2017 года. Доклад о выполнении или невыполнении требований через 100 дней представит генеральный директор ОЗХО.

NEWS.ru писал ранее, что экс-министр внутренних дел Иордании призвал ЛАГ определить позицию по Сирии.