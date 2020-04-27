Сириец рассказал об ударе США по русским

https://static.news.ru/photo/ed11e77a-8956-11ea-a813-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Бывший боец структуры «Охотники за ИГИЛ» («Исламским государством», запрещено в РФ) в интервью известному аналитику сирийской войны Аймену Джаваду аль-Тамими рассказал о столкновении под Хашамом в феврале 2018 года. Тогда батальонная тактическая группа, выступавшая на стороне сирийского правительства, подверглась авиационным и артиллерийским ударам вооружённых сил Соединённых Штатов.

Сириец пояснил, что в бою вблизи крупного нефтегазового месторождения Conoco вместе с «Охотниками за ИГИЛ» принимали участие его «русские друзья». Тогда, по сообщениям СМИ, в результате авиаудара погибли десятки граждан России. Интервью аль-Тамими опубликовал на своём сайте.

Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что призывы к властям САР прекратить боевые действия не имеют отношения к заботе о гражданском населении. По словам дипломата, они лишь преследуют цель помешать ведению борьбы с терроризмом, писал NEWS.ru.