Сигналы воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве в третий раз за сутки

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером 18 октября в Тель-Авиве и в центральной части страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram. Предупреждающие сигналы об угрозе ракетной атаки в этом городе сработали третий раз за сутки.

Сирены прозвучали в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, — подчеркивается в сообщении ЦАХАЛ.

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила 16 октября о нанесении ударов по Тель-Авиву. Она назвала их «ответом на массовые убийства» Израилем мирных палестинцев. До этого ХАМАС обстреливало Тель-Авив 14 октября. В тот день в городе и центральной части Израиля несколько раз звучали сирены воздушной тревоги.

Также сообщалось, что правительство Израиля запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа во время визита президента США Джо Байдена. Американский лидер провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 18 октября. По информации Bloomberg, решение Байдена посетить страну в период эскалации конфликта с Газой указывает на обеспокоенность Белого дома по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля». При этом, по данным СМИ, Армии обороны Израиля было разрешено атаковать ракетные установки и бойцов ХАМАС.