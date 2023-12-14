Сектор Газа назвали непригодным для жизни местом Комиссар ООН Лаццарини: сектор Газа больше не пригоден для жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сектор Газа перестал быть пригодным для жизни, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз, и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе, передает РИА Новости.

Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом, — заявил Лаццарини.

Сектор Газа оказался разделен на две части с началом наземной операции Армии обороны Израиля. Комиссар ООН уточнил, что после возобновления боевых действий 1 декабря, организация потеряла доступ в северную часть анклава.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда. По словам дипломата, трудно поверить, что такое может происходить в современном мире. Россия надеется, что СБ ООН потребует прекращения огня в анклаве вслед за Генассамблеей, добавил он.