Небензя сравнил события в секторе Газа с блокадой Ленинграда

Фото: MFA Russia/Global Look Press

События в секторе Газа напоминают блокаду Ленинграда, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые цитирует РИА Новости, трудно поверить, что это происходит в наше время.

Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев. Неужели и Газе уготована такая же судьба? Невозможно себе представить, что это происходит в наше время, — отметил постпред.

По словам постпреда, Россия надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа. Небензя подчеркнул, что таким образом организация наконец-то сможет выполнить свои функции.

Он также заявил, что США, отвергнувшие резолюцию Совета Безопасности ООН относительно Газы, должны нести ответственность за каждую смерть в этом регионе. По его словам, Штаты фактически санкционировали кровопролитные действия Израиля. Кроме того, Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь, из-за чего «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.