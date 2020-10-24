Саудовский принц пошевелил рукой после 15 лет комы

https://static.news.ru/photo/b7f6d154-16af-11eb-a021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд после 15 лет, проведённых в коме, впервые отреагировал на внешние раздражители — он пошевелил рукой по призыву медика.

Сестра принца Нура бин Талал Аль-Сауд опубликовала видеозапись эпохального для королевской семьи события в Twitter. В ролике Аль-Валид шевелит пальцами под одобрительные реплики на английском языке. Затем принца просят поднять пальцы выше и он исполняет эту просьбу.

Принц в 2005 году во время учёбы в военном колледже серьёзно пострадал в ДТП. Молодого человека поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вскоре после аварии медики заявили, что у мужчины наступила смерть мозга. Однако отец пострадавшего Джалеб бин Талал отказался отключать сына от систем жизнеобеспечения в надежде на выздоровление.

В 2015 году принца перевели из больницы домой, где ему обеспечили полноценный уход и лечение.

Как сообщал NEWS.ru, невеста журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, подала в суд на наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Женщина обвиняет монаршую особу в причастности к преступлению.