Россию подозревают в поставках оружия ливанской военно-политической организации «Хезболла», ответвление которой воюет в Сирии на стороне правительственных войск. Западных исследователей до сих пор волнует вопрос об обновлённом арсенале лёгких вооружений «партии Аллаха». Тема предполагаемого снабжения «российскими друзьями» шиитских боевиков поднимает политические проблемы, в том числе с Израилем, которому РФ официально обещала не допустить оснащения «Хезболлы».
То, что Россия сейчас может напрямую снабжать «Хезболлу»,
Эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) Филлип Смит обращает внимание на практически моментальное обновление арсеналов «партии Аллаха» за годы российской операции в Сирии, что было видно как по рядовым бойцам, так и по высокопоставленным командирам. В том, что говорит Россия по поводу этих поставок, всегда есть «слой правдоподобного отрицания», утверждает исследователь, намекая, очевидно, на то, что оружейные каналы между «Хезболлой» и Москвой могут функционировать до сих пор.
Структура командования в Сирии действительно предусматривает прямое взаимодействие россиян с иррегулярными военизированными формированиями, в том числе с «Хезболлой», однако это не может служить весомым доказательством гипотезы о прямом снабжении из Москвы шиитских боевиков. Хотя сообщения об их «российском» арсенале появлялись давно — с середины «нулевых», когда между Израилем и Ливаном разгорелся вооружённый конфликт.
Так, в 2006 году у группировки «Катаиб Хезболла» был замечен противотанковый гранатомёт РПГ-29. Десятилетие спустя о передаче Россией высокоточных ракет представители шиитской организации рассказывали сами. На это, например,
О качестве нынешних контактов между РФ и «Хезболлой», которые являются ситуативными союзниками в Сирии, судить тяжело. В 2016 году занимавший тогда пост посла Израиля в России Цви Хейфец свидетельствовал перед комитетом по иностранным делам и обороне кнессета (парламента Израиля) о том, что до сведения Москвы была донесена озабоченность еврейского государства тем, что оружие российского производства постоянно оказывается в руках «Хезболлы». Согласно показаниям дипломата, которые
Между нами и русскими существует открытая линия на всех уровнях, — цитировали Хейфеца собеседники газеты. — Мы ясно дали понять россиянам наши «красные линии» в отношении Сирии и роли Ирана и «Хезболлы». И когда у нас есть какие-либо опасения, мы можем обсудить их.
Дискуссии между Россией и Израилем по поводу арсеналов «Хезболлы», о которых говорил Хейфец, возникли как раз после публикаций в The Daily Beast. Нетрудно предположить, что любые данные о продолжении прямых оружейных контактов между Москвой и шиитскими боевиками могут снова вызвать тревогу в еврейском государстве, которому за годы российской операции в Сирии удавалось найти понимание с Кремлём. Правда, публично об этом может и не стать известно: от вопросов NEWS.ru по этой теме израильские дипломатические собеседники вежливо уклоняются.
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