Россияне застряли в затопленных торговых центрах Дубая

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Граждане России застряли в торговых центрах Дубая, затопленных из-за мощных ураганов и ливней, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, семьи с детьми в течение нескольких часов не могут выбраться из кафе и магазинов, чтобы добраться до отелей и апартаментов.

Как передает канал, в городе также не работает общественный транспорт. Жители и гости Дубая добираются до дома на частных такси или на машинах. Местные власти ввели в ОАЭ оранжевый уровень опасности до вечера 17 апреля.

Ранее национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыты некоторые трассы, в аэропорту перенаправили или отложили почти 20 рейсов. Также сообщалось о затоплении станции метро Onpassive и отмене футбольных матчей, которые были запланированы на 16 апреля.

Напряженная ситуация с паводками продолжает складываться на территории России. В частности, в Оренбургской области в зоне бедствия оказалась ферма, которая является основным поставщиком молока в школы и детские сады Орска, а также больницы региона и соседних областей. На территории предприятия находится тысяча коров, которых пока невозможно вывезти с фермы.