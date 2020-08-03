Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками алкоголя

https://static.news.ru/photo/c0011538-d5ac-11ea-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские торговые сети сообщили о перебоях с поставками иностранного алкоголя. По словам представителей ритейлеров, это связано с дефицитом акцизных марок.

Надо понимать, что сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж — новогодним праздникам, — отметил представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Он также добавил, что дефицит акцизных марок вероятно связан с тем, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не заключила контракт в срок. Однако представители ведомства полностью отвергают эту версию, сообщает газета «Ведомости».

Росалкогольрегулирование подсчитало, что в период самоизоляции россияне пристрастились к крепким спиртным напиткам. Они начали больше потреблять виски, текилы и рома. Продажи спиртного во втором квартале выросли почти на четверть.

Ранее представители Роскачества провели исследование. Они выяснили, что за первый квартал 2020 года продажи вина в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями выросли на 5,7%. За это же время продажи винных напитков упали на 16,39%.

Как информировал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал Минздрав поднять акцизы на табак и алкоголь.