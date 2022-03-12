AP: консульство США в иракском Эрбиле обстреляли из Ирана
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:58, 13 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Столица Иракского Курдистана Эрбиль была обстреляна ракетами, выпущенными с территории соседнего Ирана. Взрывы были зафиксированы около генконсульства США, сообщает AP со ссылкой на сотрудника Пентагона.
Представитель министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу [Эрбилю] из Ирана, — подчеркнуло агентство.
По городу было выпущено двенадцать ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал. Ущерб нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.
Ранее стало известно, что несколько ракет взорвались в иракском городе Эрбиль в ночь на 13 марта. По данным иракского Министерства здравоохранения, в результате взрывов никто не погиб. При этом в регионе приостановили авиасообщение.