18+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

AP: консульство США в иракском Эрбиле обстреляли из Ирана

06:58, 13 марта 2022
AP: консульство США в иракском Эрбиле обстреляли из Ирана Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Столица Иракского Курдистана Эрбиль была обстреляна ракетами, выпущенными с территории соседнего Ирана. Взрывы были зафиксированы около генконсульства США, сообщает AP со ссылкой на сотрудника Пентагона.

Представитель министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу [Эрбилю] из Ирана, — подчеркнуло агентство.

По городу было выпущено двенадцать ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал. Ущерб нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.

Ранее стало известно, что несколько ракет взорвались в иракском городе Эрбиль в ночь на 13 марта. По данным иракского Министерства здравоохранения, в результате взрывов никто не погиб. При этом в регионе приостановили авиасообщение.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео