Регистрация кандидатов в депутаты Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) четвёртого созыва начинается 18 августа. Участвовать в выборах имеют право не имеющие судимости жители государства старше 25 лет.
Основное голосование на выборах в парламент ОАЭ состоится 5 октября, за рубежом — 22–23 сентября. Досрочные выборы стартуют с 1 октября, сообщает
Федеральный национальный совет ОАЭ является законодательным органом с консультативными функциями. Половина депутатов избирается прямым голосованием, остальные назначаются правителями семи эмиратов.
Как писал News.ru, ранее президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал 669 заключённых в преддверии праздника Курбан-байрам.