Израиль поставляет в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) самолёты, которые используются для сбора разведданных. Детали сотрудничества двух стран раскрыла израильская пресса. По её данным, авиация позволяет получить чувствительную информацию об Иране. Стоимость сделки между еврейским государством и аравийской монархией приближается к миллиарду долларов.

Предметом сделки являются израильские самолёты-разведчики, которые нужны для сбора разведданных, прежде всего об Иране. Об этом говорится в расследовании издания Haaretz. Журналисты выяснили, что Эмираты уже приобрели два борта за $846 млн (3 млрд шекелей). Фактически товар — это частные израильские самолёты бизнес-класса, которые переоборудованы и «заточены» под разведцели.

На протяжении многих лет ВВС различных стран использовали широкофюзеляжные самолёты для сбора электронной информации. Но за последние два десятилетия ситуация изменилась: страны перешли на самолёты бизнес-класса, которые адаптируют под мониторинг, разведку и радиоэлектронную борьбу. Эти машины, как правило, оснащены современными радиолокационными механизмами, антеннами, современными датчиками и другими системами сбора информации.

По данным Haaretz, военное командование подписало контракт с компанией Advanced Integrated Systems из Абу-Даби. Она зарегистрирована на Абдуллу Ахмеда Аль Балуши, члена правящей семьи ОАЭ и, как утверждают израильтяне, влиятельного представителя разведсообщества. После долгого обсуждения между представителями ОАЭ и Израиля было принято решение, что наименее дорогостоящим с точки зрения налогов решением будет регистрация самолётов на острове Мэн, который находится у побережья Великобритании.

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Согласно полученным Haaretz документам, израильский бизнесмен Мати Кохави был посредником между двумя странами. В договорённостях участвовала его компания Asia Global Technologies, которая базируется в Цюрихе. Именно эта компания, которая занимается передовыми технологическими решениями, стала в 2012 году покупателем двух самолётов бизнес-класса у канадской фирмы Bombardier по цене около €43 млн за штуку. Asia Global Technologies также отвечала за большинство разведывательных систем, которые установлены на самолётах. Однако сама модернизация была произведена британской фирмой Marshall, заключившей договор с Asia Global Technologies — в рамках сделки стоимостью почти $100 млн. Marshall — это та же компания, которая модифицировала самолёты для руководителей британских разведывательных служб.

Примечательно, но слово «Израиль» полностью вычеркнуто из документации, которая касается сделки. Единственное упоминание о стране содержится только в одном документе, в котором описывается структура Asia Global Technologies. Известный эксперт по Ближнему Востоку Теодор Карасик, проживающий в ОАЭ, выразил предположение, что инвестиции Эмиратов в самолёты связаны с желанием развивать способность самостоятельно собирать разведданные. По словам Карасика, несмотря на то, что Соединённые Штаты получают подобную ​​информацию в регионе самостоятельно, они не всегда делятся всем объёмом данных с ОАЭ.

Признаки сотрудничества Израиля и аравийских монархий — не новость . Сам премьер-министр еврейского государства отмечал, что разведывательные услуги, которые оказывает его страна, высоко ценятся в странах Персидского залива. Согласно The Wall Street Journal, Израиль, Саудовская Аравия и Эмираты регулярно сотрудничают на уровне обмена разведданными об угрозах со стороны Ирана.

Исследование, опубликованное в августе 2018 года Институтом глобальных изменений Тони Блэра, показывает, что еврейское государство ведёт торговлю с аравийскими столицами, и оборот может достигать $1 млрд в год. И если в прошлом палестинская проблема затрудняла продвижение этих связей, то сегодня этот вопрос аналитики не считают существенным. В интервью британской газете The Guardian в марте Джамаль ас-Сувейди, основатель Центра стратегических исследований и исследований ОАЭ, подтвердил, что теперь палестинский вопрос не стоит на первом месте в повестке дня государств Персидского залива.

Однако может ли такой высокий уровень взаимодействия в разведывательной сфере привести к тому, что аравийские центры силы признают государственность Израиля, пока остаётся под вопросом. Это решение влечёт за собой много рисков.