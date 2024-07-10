Раскрыто предполагаемое место новой конференции по Украине Саудовскую Аравию назвали возможным местом новой конференции по Украине

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Саудовская Аравия рассматривается как возможное место проведения очередной конференции по Украине, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Но точной информации по месту и дате ее проведения пока нет.

Саудовская Аравия — один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту, — сообщил собеседник агентства.

О том, что до конца года в этом арабском королевстве может состояться вторая конференция по мирному урегулированию на Украине, уже говорил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он подчеркнул, что она будет иметь смысл только в том случае, если на ней будет присутствовать Россия.

На днях Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне, заявил и. о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев. София готова выступить в них посредником.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что участие России во второй «мирной конференции» по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы. Таким образом он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.