Раскрыт вероятный сценарий массированного удара Ирана по Израилю Военэксперт Суконкин: иранские «Шахеды» могут разделаться с израильской ПВО

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Иран может нанести по Израилю комбинированный удар ракетами и дронами, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Но остается вопрос о моральной готовности Тегерана к полноценной войне с Тель-Авивом.

Скорее всего, если Тегеран решится на прямой военный конфликт с Израилем, то нанесет комбинированный удар дронами и ракетами, — заявил военный обозреватель.

По его словам, дроны вскроют и перегрузят средства израильской ПВО, а баллистическими ракетами Иран, скорее всего, решит огневые задачи. Суконкин напомнил, что Иран имеет крылатые и баллистические ракеты, но информация об их количестве закрыта.

Но вопрос еще в моральной готовности, готов ли Иран к полноценной войне с Израилем, — заключил военный эксперт.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Позже действующие и бывшие официальные лица США выразили опасения, что авиаудар Израиля может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по еврейскому государству и силам США. Некоторые из них считают, что атака может состояться в ближайшие 48 часов.