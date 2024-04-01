В Иране подтвердили гибель семи военных советников при ударе Израиля КСИР: при ударе Израиля по консульству в Дамаске погибли семь военных советников

Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

При ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников, приводит агентство IRNA заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По их информации, среди жертв оказались высокопоставленные генералы.

В результате этого преступления бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, высокопоставленные военные советники Ирана в Сирии <...>, а также пять сопровождавших их офицеров приняли мученическую смерть, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок подчеркнул, что убийство генерала КСИР Захеди станет серьезным ударом для Ирана. Так он отреагировал на сообщение о гибели высокопоставленного военного при ударе ВВС Израиля по Дамаску. Факт авиаудара израильской авиации по сирийской столице и погибших на тот момент подтвердили связанные с Ираном медиаресурсы из Палестины и Сирии, однако конкретные имена не приводились.

До этого агентство ISNA информировало, что сам посол и его семья не пострадали в результате атаки. Удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска, уточнили журналисты. Жертвами авиаудара стали несколько иранских дипломатов, передавали источники СМИ.