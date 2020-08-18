Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

https://static.news.ru/photo/99b13812-e183-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin-JINIPIX/Global Look Press

Израильские военные засекли одну ракету, которую выпустили палестинские радикалы из сектора Газа.

Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории, — цитирует ТАСС сообщение армейской пресс-службы Израиля.

Предыдущая ракетная атака со стороны палестинских территорий была осуществлена 2 августа, ПВО Израиля успешно перехватили ракету с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол».

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Как писал NEWS.ru, Израиль полностью перекроет рыболовную зону для палестинских моряков у побережья сектора Газа. Причиной запретительных мер стали запуски ракет и связок шаров со взрывчаткой из анклава по территории еврейского государства. Соответствующий приказ 16 августа 2020 года отдал глава Минобороны Израиля Бени Ганц.