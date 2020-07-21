Пятизвёздочные отели первыми примут туристов в Турции

https://static.news.ru/photo/352300ae-cb8c-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что после возобновления авиасообщения с РФ в Турции первыми будут принимать туристов пятизвёздочные отели.

По данным АТОР, большинство отдыхающих в ближневосточной стране — это туристы из РФ и Германии. Однако данные государства не спешат возобновлять туристический поток в Турцию. Эксперты заявили о неоднозначной ситуации на гостиничном рынке.

На сегодняшний день в городах Белек, Кемер и Аланья работают 40%, 35% и 20% отелей соответственно. Аналитики утверждают, что изначальный запуск пятизвёздочных отелей скажется на средней цене предлагаемых турпакетов.

В марте 2020 года власти Турции приняли решение отложить начало туристического сезона из-за коронавируса. О переносе сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

NEWS.ru ранее писал, что на территории страны внедрили сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной угрозы и соблюдение гигиенических стандартов.