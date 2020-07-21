Пятизвёздочные отели первыми примут туристов в Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что после возобновления авиасообщения с РФ в Турции первыми будут принимать туристов пятизвёздочные отели.
По данным АТОР, большинство отдыхающих в ближневосточной стране — это туристы из РФ и Германии. Однако данные государства не спешат возобновлять туристический поток в Турцию. Эксперты заявили о неоднозначной ситуации на гостиничном рынке.
На сегодняшний день в городах Белек, Кемер и Аланья работают 40%, 35% и 20% отелей соответственно. Аналитики утверждают, что изначальный запуск пятизвёздочных отелей скажется на средней цене предлагаемых турпакетов.
В марте 2020 года власти Турции приняли решение отложить начало туристического сезона из-за коронавируса. О переносе сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
NEWS.ru ранее писал, что на территории страны внедрили сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной угрозы и соблюдение гигиенических стандартов.
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