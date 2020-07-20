ПВО Сирии обстреляли воздушные цели в небе над Дамаском

https://static.news.ru/photo/d3820a66-cabe-11ea-b83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

Правительственный телеканал Сирии «Аль-Ихбария» сообщил о том, что средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям над Дамаском.

Зенитчики отражают ракетную атаку со стороны террористов.

Это уже не первый подобный инцидент. Так, в апреле 2020 года ПВО Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска. Она велась со стороны Ливана. Тогда зенитчикам удалось сбить несколько ракет. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Помимо этого в том же месяце ПВО противостояли ракетной атаке со стороны Израиля в районе Пальмиры.

Как информировал NEWS.ru, США уличили в переброске средств ПВО в Сирию. Такое заявление сделало турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на местные источники.