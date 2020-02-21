https://static.news.ru/photo/590520ae-54d8-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 21 сентября. Они обсуждали ситуацию в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу. Они будут направлены на снижение напряжённости в этом регионе страны, нейтрализацию террористической угрозы и прекращение огня.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

В январе 2020 года сирийская армия провела наступление на позиции экстремистов при поддержке России. Анкара отправила своих военных на помощь экстремистам. После этого Москва и Анкара провели переговоры, которые не увенчались успехом.

Турецкий лидер 19 февраля заявил, что армия страны готова начать операцию в Идлибе, если Дамаск начнёт военные действия. 20 февраля сирийская армия сумела отразить нападение террористов во время отражения атаки боевиков у города Нейраб. Тогда были ликвидированы 250 террористов.