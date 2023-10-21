Президент Палестины призвал остановить агрессию Израиля

Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас во время каирского саммита мира по Палестине, который проходит в Новом Каире, потребовал мировое сообщество повлиять на ЦАХАЛ и остановить агрессию Израиля. По словам политика, которые приводит Al Arabiya, также нужно незамедлительно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа.

Мы требуем прекращения израильской агрессии против палестинского народа и немедленного открытия гуманитарных коридоров, — сказал Аббас.

Президент осудил нападения на гражданское население и призвал освободить «всех удерживаемых лиц и заключенных». Аббас добавил, что нельзя вытеснять жителей сектора Газа за пределы территорий.

Мы не уйдем, мы останемся на своей земле, — подчеркнул президент.

Аббас также обратился к ООН и предложил организации взять на себя ответственность за защиту народа Палестины. Политик выразил мнение, что достижение мира в сложившейся ситуации будет возможно только при создании двух независимых государств в границах 1967 года, включая Палестину.

Ранее палестинский лидер выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Аббас указал, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.