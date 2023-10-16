Аббас выразил соболезнования Путину из-за гибели россиян в секторе Газа

Фото: kremlin

Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа, сообщает агентство WAFA. По его данным, главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Во время телефонного разговора президент Аббас выразил соболезнования президенту Путину и семьям российских жертв, которые были убиты во время нынешней эскалации в секторе Газа, — уточнило агентство.

Путин в свою очередь выразил соболезнования жертвам палестинского народа, вновь подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права. Палестинский лидер еще раз подчеркнул, что сейчас необходимо создавать безопасные коридоры для доставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа, а также обеспечить местных жителей водой и электричеством.

Путин 16 октября также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров глава государства сказал, что причиной конфликта между Палестиной и Израилем стал застой в процессе урегулирования отношений. Президент РФ обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса и поиска путей разрешения кризиса.