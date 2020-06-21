Президент Ирана обвинил США в валютном кризисе в стране

https://static.news.ru/photo/8a90ebba-b3a8-11ea-bbe9-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ситуация на валютном рынке страны серьёзно обострилась из-за санкционного давления со стороны США, а также из-за распространения коронавируса.

Как передаёт IRNA, Рухани напомнил, что валютные переводы ограничены из-за введённых США ограничительных мер. С другой стороны, проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ. Президент призвал ЦБ Ирана предупредить всех должников о необходимости возвращения валюты, выделенной для экспортных операций, и установить график выплат.

Рыночный курс американского доллара к иранскому риалу 20 июня достиг рекордных за последние месяцы 190 тысяч. Государственные структуры Ирана испытывают серьёзные проблемы с валютой. Так, 21 июня телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что операторы спутниковой связи остановили трансляцию развлекательной сети iFilm за долги. Замглавы корпорации Пейман Джебели заявил, что за последние пять месяцев, несмотря на усилия IRIB по получению валютной квоты, ей не было выделено ни одного доллара.

Как писал NEWS.ru, власти Ирана заявили, что ожидают от России и Китая помощи в предотвращении попыток США продлить оружейное эмбарго против Тегерана.