Информации о пострадавших россиянах после взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана не поступало, сообщает Telegram-канал посольства РФ в Тегеране. По данным источника, все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме.
К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено. Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Диппредставительство также выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим иранским гражданам. Посольство дополнительно подчеркнуло, что любые запросы о помощи будут оперативно передаваться в Москву для принятия решений.
Ранее число пострадавших при взрыве резко возросло до 516 человек. Представитель скорой помощи Бабак Йектапараст подтвердил масштабность ЧП. Инцидент произошел на складе опасных грузов в контейнерном терминале Бендер-Аббаса.
Глава иранской спасательной службы Бабак Махмуди подтвердил, что при взрыве погибли как минимум четыре человека. Все транспортные средства в районе контейнерной площадки, где произошла катастрофа, полностью уничтожены. Власти продолжают выяснять обстоятельства инцидента, который также привел к массовым разрушениям инфраструктуры порта.