Семен Товстый

Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве на юге Ирана Посольство РФ: россияне не пострадали при взрыве в порту Шахид-Раджаи

26 апр 2025 в 20:02

Фото: EPA/ТАСС

По меньшей мере четыре человека погибли и более 500 пострадали при взрыве в порту Ирана