Посол Йемена рассказал о роли своей страны в арабо-израильском конфликте Посол Йемена аль-Вахейши: мы хотим мира для палестинского народа

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Йемен не намерен расширять боевые действия между израильтянами и палестинцами, заявил NEWS.ru посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши. По его словам, усилия арабских стран направлены на достижение перемирия.

Усилия направлены не на то, чтобы распространить войну на весь регион. Арабские страны выступают за прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров. Мы хотим достичь долговременного мира на Ближнем Востоке для палестинского народа. Палестинско-израильская проблема, страдания людей — это боль для всех арабских стран, — сказал посол.

Как подчеркнул аль-Вахейши, Россия занимает последовательную позицию по проблеме Палестины.

Хотел бы выразить признательность последовательной российской позиции по проблеме палестинских территорий. Россия поддерживает палестинцев с начала их оккупации. Она поддерживает также контакты со всеми причастными к вопросу сторонами, — отметил посол.

1 ноября йеменские войска нанесли ракетный удар по израильским объектам на «оккупированных территориях Палестины», заявил представитель армии Йемена генерал Яхья Сари. Видео пуска ракет, который транслировался в прямом эфире, опубликовано на странице Минобороны Йемена в соцсети Twitter (X). Выпущенные с территории Йемена ракеты были перехвачены израильскими системами ПВО и истребителями. В Армии обороны Израиля заверили, что гражданскому населению ничто не угрожает.