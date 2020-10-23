Посол: Иран не собирается участвовать в гонке вооружений

https://static.news.ru/photo/81a8b8ac-152d-11eb-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Казем Джалали Фото: Federation Council of Russia

Исламская Республика Иран после отмены особого режима поставок оружия (так называемое эмбарго) не собирается подключаться к гонке вооружений в регионе. Тегеран будет действовать, исходя из разумных оборонных потребностей, рассказал в беседе с журналистами посол ИРИ в России Казем Джалали.

Таким образом он ответил на вопрос, какие типы военных технологий государство готово экспортировать и с кем уже идут переговоры о приобретении оружия после отмены ограничений.

Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей, — заявил дипломат.

Тегерану и «шестёрка» международных переговорщиков в июле 2015 года пришли к историческому соглашению о разрешении многолетних споров по поводу иранского атома. Многомесячные дискуссии закончились составлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), следование которому полностью освобождает республику от введённых до этого экономических санкций со стороны СБ ООН, США и ЕС, пишет РИА Новости.

Документ также предусматривал, что особый режим поставок оружия снимут с Ирана в течение пяти лет, сделки возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. СВПД в первоначальном виде не продержался и трёх лет: в мае 2018-го Белый дом объявил об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жёстких санкций против ИРИ.

В августе президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Великобритания, Германия и Франция отвергают попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремятся к сохранению СВПД.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что США, вводя «несправедливые, негуманные и незаконные» санкции против Тегерана, причинили стране ущерб в размере $150 млрд, и обвинил Вашингтон в жестокости. По его мнению, Белый дом совершил «величайшее злодеяние в истории».