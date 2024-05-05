Полиция Израиля нагрянула в офисы Al Jazeera с обысками Полиция Израиля проводит рейд в офисах телекомпании Al Jazeera

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Израильские чиновники и полиция изымают оборудование в офисах катарской телекомпании Al Jazeera, сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи. По данным ТАСС, обыски начались после решения о прекращении вещания в еврейском государстве.

Закрываем Al Jazeera. Инспекторы Министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме, — приводит агентство публикацию министра в соцсети X (ранее Twitter).

1 апреля в Израиле приняли закон, который позволяет министру связи с согласия премьера издать указ о прекращении работы иностранных СМИ в стране, если их деятельность наносит ущерб государственной безопасности.

Правительство Израиля ранее решило закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал деятельность телеканала провокационной. По его словам, кабмин принял это решение единогласно. Министр связи уже подписал соответствующие приказы. Нетаньяху поблагодарил Шломо Каръи за проделанную работу.

Премьер ранее заявлял о готовности Израиля к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС. Нетаньяху отметил, что допускает эту возможность в обмен на освобождение заложников.