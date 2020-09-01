Полиция Бейрута применила против демонстрантов слезоточивый газ

https://static.news.ru/photo/af1f3c8e-ec74-11ea-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/Global Look Press

В Бейруте для разгона демонстрантов у здания парламента полиция применила слезоточивый газ. Силовики пока не применяют силу против протестующих.

Как рассказал РИА Новости участник митинга, некоторые группы молодых людей бросали в сторону полиции камни, а затем пытались перелезть через заграждения на пути к парламенту. После этого силовики стали применять слезоточивый газ. К парламенту Бейрута стекается большое количество людей с флагами и в касках.

Протестующие считают, что действия властей Ливана привели к финансово-экономическому кризису в стране. Он стал причиной роста цен и увеличил безработицу.

Для помощи полицейским в центр Бейрута прибыли подразделения армии, а также специальная техника. Силовики взяли под контроль улицы, прилегающие к парламенту, вытеснив протестующих на площадь Павших.

4 августа в порту Бейрута произошёл взрыв, который частично или полностью разрушил здания в ливанской столице. После этого правительство Хасана Диаба ушло в отставку. Оно было сформировано в конце января 2020 года, через три месяца после ухода с поста кабинета министров Саада Харири.

Диаб должен был помочь Ливану выйти из политического и экономического кризиса. Ожидалось, что реформы вернут доверие населения. 31 августа президент Ливана Мишель Аун поручил послу республики в Германии Мустафе Адибу сформировать новое правительство.

Как ранее писал NEWS.ru, члены экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии считают, что взрыв в Бейруте спровоцирует голод для половины жителей Ливана. Эта ближневосточная страна зависит от импорта продовольствия, которое ввозилось через порт в ливанской столице. В комиссии считают, что власти должны восстановить портовые зернохранилища, чтобы избежать кризиса.