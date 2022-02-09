Пакистанская женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, чтобы родить мальчика беременная женщина вколотила себе в голову гвоздь по наставлению «целителя», к которому она обратилась за помощью. Муж женщины, пригрозил ей расставанием в случае если женщина родит ещё одну девочку, в то время как в семье их уже три и ни одного мальчика, которого так хотел глава семейства, сообщает издание Dawn.

С гвоздём в голове женщину доставили в госпиталь, где она призналась медикам, что её знакомая, которая была беременна девочкой, как показало УЗИ, родила мальчика, и всё благодаря наставлению «целителя».

Полиция приступила к поискам местного «целителя», чтобы привлечь к ответственности за его «игру с чужой жизнью».

Она была на третьем месяца беременности, и из-за страха перед мужем она пошла к «целителю», который дал ей амулет на удачу, тексты для чтения и гвоздь. Затем потерпевшая вернулась домой и забила гвоздь себе в голову. Члены семьи обнаружили её после того, как она закричала от боли, и её доставили в больницу, — сообщили врачи больницы.

Ранее стало известно, что 38-летняя женщина и её новорождённая дочь погибли при домашних родах в Подмосковных Мытищах. В результате родов на дому у женщины сильно ухудшилось самочувствие, после чего она и новорождённая были доставлены в больницу. Попытки медиков их спасти оказались тщетными.