Около двух сотен талибов освободили из афганских тюрем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Афганистана выпустили из тюрем 180 членов радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ). В общей сложности на данный момент освобождено около 4,2 тысячи талибов.

В Совете нацбезопасности Афганистана отметили, что талибы, требующие освобождения пяти тысяч пленных на основе соглашения с США, своих обязательств не выполняют. В частности, они до сих пор не освободили тысячу солдат афганской армии, сообщает РИА Новости.

Мирное соглашение между властями США и «Талибаном» было подписано в феврале. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана, а также начало межафганского диалога после обмена пленными.

Ранее NEWs.ru писал, что талибы отказываются прекращать боевые действия до начала переговоров с властями Афганистана по вопросу стабилизации ситуации в стране. По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, у движения нет иного выбора. Требования Кабула о прекращении огня он назвал нелогичными.