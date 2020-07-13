Около двух сотен талибов освободили из афганских тюрем

Власти Афганистана выпустили из тюрем 180 членов радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ). В общей сложности на данный момент освобождено около 4,2 тысячи талибов.
В Совете нацбезопасности Афганистана отметили, что талибы, требующие освобождения пяти тысяч пленных на основе соглашения с США, своих обязательств не выполняют. В частности, они до сих пор не освободили тысячу солдат афганской армии,
Мирное соглашение между властями США и «Талибаном» было подписано в феврале. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана, а также начало межафганского диалога после обмена пленными.
Ранее NEWs.ru писал, что талибы отказываются прекращать боевые действия до начала переговоров с властями Афганистана по вопросу стабилизации ситуации в стране. По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, у движения нет иного выбора. Требования Кабула о прекращении огня он назвал нелогичными.
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