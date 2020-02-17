Российская политика в Сирии принимает «аравийский» крен. К такому выводу приходят аналитики на фоне обострившихся разногласий между двумя партнёрами по астанинскому формату — Москвой и Анкарой — из-за судьбы мятежной провинции Идлиб. Источники арабской прессы утверждают, что за Сирию всерьёз взялись Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), которые хотят нейтрализовать турецкое влияние. По этим данным, Абу-Даби обещает обеспечить страну иностранными инвестициями. Россию подозревают в согласии с таким планом действий.
Очередным поводом рассуждать об усилении аравийского влияния в Сирии стала встреча, которую
Ей предшествовал визит, который нанёс в ОАЭ 12 февраля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. С представителями местного разведывательного сообщества он обсудил «перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, новыми вызовами и угрозами национальным интересам двух стран». Арабские СМИ упоминали, что в переговорах также участвовал вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Констатировано совпадение или близость подходов в оценке региональных кризисов и путей их разрешения, — сообщило пресс-бюро СВР по итогам визита.
Эмираты считаются одним из основных — наряду с Саудовской Аравией — соперников Турции в регионе, и визит Нарышкина не мог не вызвать
Источники издания Al-Akhbar
Частичный вывод Арабской Республики из экономической изоляции является только одним из элементов стратегии Абу-Даби. Другой частью пазла можно считать обещанное Эмиратами давление на членов сирийской политической оппозиции, которая участвует в работе Конституционного комитета.
Как отмечают собеседники Al-Akhbar, этот план в целом рассчитан на то, чтобы лишить Турцию устойчивости в Сирии. Не только военной, но и дипломатической. Состоявшаяся в январе встреча в Москве главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка с директором турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом заставила поверить в то, что Дамаск и Анкара могут наладить контакты и покончить с некоторыми разногласиями. Это не могло не вызвать определённое беспокойство в аравийских столицах. Реализация схемы ОАЭ, как полагают аналитики, может добавить Дамаску и его союзникам решимости взять Идлиб под контроль и решить проблему участков стратегически важных трасс М4 и М5 в свою пользу. В перспективе это приведёт и к аравийскому участию в разделе сфер влияния и на северо-востоке Сирии. Вопрос заключается лишь в том, согласятся ли на это США.
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