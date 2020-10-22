Нетаньяху предрекли скорый конец от руки бывшего соратника

Эра премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подходит к концу. Все шансы стать главой правительства еврейского государства имеет бывший министр обороны Нафтали Беннет, который возглавляет партию «Ямина» («Направо»). В частности, уверенность в этом выразила экс-министр образования Лимор Ливнат. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, так считать есть все основания: позиции Беннета продолжают усиливаться.
Заявление Ливнат
За день до этого Беннет впервые выступил за организацию очередных досрочных выборов в стране примерно после нескольких месяцев заявлений о том, что очередная гонка за места в кнессете (законодательный орган) не нужна. Источники из окружения бывшего министра обороны утверждают, что его позиции изменились в связи с пониманием, что карантинные меры, введённые в Израиле в связи с широким распространением нового коронавируса, скоро завершатся и голосование можно будет провести в безопасном режиме. Неслучайно недавно функционер «Ликуда» Мики Зохар выразил уверенность, что досрочные выборы практически неизбежны, если учесть сохраняющуюся напряжённость премьерской партии с партнёрами по коалиции — блоком «Кахоль-Лаван» («Синие-белые»).
Слова Беннета о повторных выборах появились сразу после того, как социологический опрос, который
Впрочем, в окружении Беннета утверждают, что его смелые заявления о перспективе очередных досрочных выборов никак не связаны с результатами соцопросов. Тем не менее соратники политика прекрасно осознают, что коронакризис и глубокое разочарование электората фигурой сопредседателя «Кахоль-Лаван» Бени Ганца подтолкнули многих левоцентристских избирателей к партии Беннета, которая является правой по своей сути. Для того чтобы сохранить их поддержку, экс-министру придётся отказаться от альянсов с правыми членами кнессета, свернуть в центр и создать повестку дня, приемлемую для этого окружения, считают эксперты.
Аналитики