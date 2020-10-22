Нетаньяху предрекли скорый конец от руки бывшего соратника

Эра премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подходит к концу. Все шансы стать главой правительства еврейского государства имеет бывший министр обороны Нафтали Беннет, который возглавляет партию «Ямина» («Направо»). В частности, уверенность в этом выразила экс-министр образования Лимор Ливнат. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, так считать есть все основания: позиции Беннета продолжают усиливаться.

Заявление Ливнат прозвучало в радиоэфире. Она выразила уверенность, что Беннет достоин стать новым премьер-министром страны. По её оценкам, большинство депутатов «Ликуда» сегодня — это ставленники Нетаньяху, которые «не критикуют его, потому что он продвигает их» по карьерной лестнице. Этим влияние нынешнего премьера ограничивается.

За день до этого Беннет впервые выступил за организацию очередных досрочных выборов в стране примерно после нескольких месяцев заявлений о том, что очередная гонка за места в кнессете (законодательный орган) не нужна. Источники из окружения бывшего министра обороны утверждают, что его позиции изменились в связи с пониманием, что карантинные меры, введённые в Израиле в связи с широким распространением нового коронавируса, скоро завершатся и голосование можно будет провести в безопасном режиме. Неслучайно недавно функционер «Ликуда» Мики Зохар выразил уверенность, что досрочные выборы практически неизбежны, если учесть сохраняющуюся напряжённость премьерской партии с партнёрами по коалиции — блоком «Кахоль-Лаван» («Синие-белые»).

Нафтали Беннет JINI/Yonatan Sindel/Global Look Press

Слова Беннета о повторных выборах появились сразу после того, как социологический опрос, который опубликован 13-м каналом израильского телевидения, выявил усиление его позиций. Так, согласно исследованию общественного мнения, объединение голосов «Ямины» Беннета, «Еш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида, «Исраэль бейтену» («Наш дом — Израиль») Авигдора Либермана и «Кахоль-Лаван» может дать минимальное большинство в кнессете, необходимое для создания коалиционного правительства, — 61 место из 120. Согласно этому опросу, Беннет и его однопартийцы могли бы получить рекордные для них 24 мандата (на три меньше, чем у «Ликуда»). Такая ситуация дала бы возможность сформировать израильское правительство без однопартийцев Нетаньяху и близких к ним ультраортодоксальных партий впервые за более чем десятилетие без риска наложения взрывоопасного «левого» ярлыка.

Впрочем, в окружении Беннета утверждают, что его смелые заявления о перспективе очередных досрочных выборов никак не связаны с результатами соцопросов. Тем не менее соратники политика прекрасно осознают, что коронакризис и глубокое разочарование электората фигурой сопредседателя «Кахоль-Лаван» Бени Ганца подтолкнули многих левоцентристских избирателей к партии Беннета, которая является правой по своей сути. Для того чтобы сохранить их поддержку, экс-министру придётся отказаться от альянсов с правыми членами кнессета, свернуть в центр и создать повестку дня, приемлемую для этого окружения, считают эксперты.

Аналитики утверждают , что сложившаяся ситуация ставит перед бывшим министром обороны жёсткую дилемму. Конечно, если он решится сформировать — после потенциально возможных выборов — правительство без «Ликуда», то это ознаменует конец эры Нетаньяху и разрушит все представления о способности электоральной базы премьерской партии на мобилизацию. Однако те, кто знает Беннета, утверждают, что его истинная мечта — унаследовать руководство в «Ликуде», а члены этой партии никогда не простят того, кто смел причинить вред их лидеру. Это делает путь Беннета к власти очень шатким.