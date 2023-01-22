Не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома в Алеппо Sham FM: не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома в Алеппо

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

архивное фото

В результате обрушения жилого дома в сирийском Алеппо погибли по меньшей мере 10 человек и пострадали трое, сообщает в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Sham FM. Спасатели рассказали, что под завалами могут находиться еще 30 человек, разборы продолжаются. Причины произошедшего не называются.

Десять человек погибли и еще трое получили ранения при обрушении жилого дома в микрорайоне Шейх Максуд. Пожарные и гражданская оборона продолжают свою работу по спасению оставшихся в затруднительном положении, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 18 сирийских военных погибли в результате детонации взрывчатки в автобусе в провинции Дамаск. В органах безопасности Сирийской Арабской Республики добавили, что ни одна группировка на текущий момент не взяла на себя ответственность за взрыв.

До этого теракт был совершен в сирийском городе Эс-Сукейлабия во время церемонии открытия храма. В результате два человека погибли, еще 13 получили ранения. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.