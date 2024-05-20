«Не до Израиля»: раскрыта главная задача властей Ирана после гибели Раиси Политолог Макаркин: властям Ирана нужно определить нового президента

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси властям предстоит определить нового главу государства, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, последнее слово по данному вопросу останется за верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Эксперт отметил, что Ирану сейчас не до Израиля, перед государством встали другие проблемы, в том числе вероятность протестных акций.

Сейчас у Ирана задачи внутренние: надо разобраться, кто будет президентом. Ирану сейчас не до Израиля, в стране непростая ситуация внутри консервативного лагеря. Пока одни молились за здоровье президента на площади, другие устраивали фейерверки. Общество расколото, особенно в столице и других крупных городах. Одни скорбят, другие совершенно нет. Это проблема, это может активизировать протестные движения, — пояснил политолог.

По словам эксперта, срок избирательной кампании составляет всего 50 дней. При этом, как отметил политолог, расследование трагедии с большой вероятностью будет проводиться, но займет большое количество времени. Макаркин подчеркнул, что среди основных версий выделяют естественные причины, погодные условия и неисправность воздушного судна. Тем временем Израиль заявляет о своей непричастности к крушению вертолета с президентом Ирана, уточнил эксперт.

Обратите внимание, что Израиль неформально заявляет, что он ни при чем здесь. Он это делает довольно редко, обычно не комментирует. Во-вторых, еще при Раиси обмен ударами происходил в управляемом режиме, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, — добавил Макаркин.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури ранее подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета на ирано-азербайджанской границе. Он добавил, что жертвами авиакатастрофы также стали все члены делегации. Уточняется, что, в соответствии со статьей 131 иранской конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.