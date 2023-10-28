Названо число американских военных, участвующих в наземной операции Израиля Tasnim: в наземной операции Израиля участвуют 5 тысяч американских военных

Фото: US Armed Forces

Порядка пяти тысяч американских военных присоединились к наземной операции, начатой Израилем в секторе Газа, сообщило иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на органы госбезопасности. По его информации, из военнослужащих США было сформировано три дивизии и несколько бригад.

В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана журналистами агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу, — говорится в сообщении.

По информации агентства, прямо сейчас Армия обороны Израиля предпринимает попытки разделить сектор Газа на две или три зоны. Предполагается, что после достижения поставленной цели начнется следующая фаза войны, в которой ЦАХАЛ приступит к ликвидации связи между силами палестинского сопротивления.

Член руководства движения ХАМАС Али Барака тем временем заявил, что армия Израиля не достигла успехов при попытке начать наземную операцию в секторе Газа. По его словам, атаки провалились на всех трех направлениях, ЦАХАЛ понесла большие потери. Власти Израиля при этом не сообщали подобных сведений.