Мусульманский праздник может временно примирить ХАМАС и Израиль Sky News Arabia: ЦАХАЛ и ХАМАС могут временно прекратить огонь во время Рамадана

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС и Израиль могут временно прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман праздника Рамадан в рамках сделки, сообщает Sky News Arabia. По данным арабских астрономов, в 2024 году Рамадан продлится с 11 марта по 9 апреля.

По информации канала, во время перемирия планируется освободить порядка 30 пленных граждан Израиля, включая детей и женщин в обмен на 100 заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Также планируется увеличить поток гуманитарной помощи в Газу.

Ранее правительство Новой Зеландии приостановило финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР). По словам премьер-министра страны Кристофера Лаксона, государство не будет финансировать агентство до тех пор, пока оно не даст объяснения по поводу слухов о возможной причастности сотрудников БАПОР к нападениям ХАМАС на Израиль.

Израильская разведслужба МОССАД до этого обвинила сотрудников БАПОР в работе на палестинское движение ХАМАС и в причастности к атакам движения на Израиль 7 октября. По данным агентства Reuters, в список потенциально причастных сотрудников вошли 190 человек.