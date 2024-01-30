Новая Зеландия оставила палестинских беженцев без помощи Новая Зеландия прекратила финансирование агентства ООН по помощи палестинцам

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Правительство Новой Зеландии приостановило финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кристофера Лаксона. По его словам, государство не будет финансировать агентство до тех пор, пока оно не даст объяснения по поводу слухов о возможной причастности сотрудников БАПОР к нападениям ХАМАС на Израиль.

Обвинения [в адрес агентства] невероятно серьезны, и важно, чтобы они были должным образом расследованы. Мы не будем вносить взносы, пока министр иностранных дел [Новой Зеландии Уинстон Питерс] не распорядится об обратном, — заявил глава новозеландского кабмина.

Новая Зеландия ежегодно вносит $613 тысяч в фонд БАПОР. В дальнейшем эти средства суммируются с $6,1 млн, которые государство выделяет Международному комитету Красного Креста и Всемирной продовольственной программе ООН. Отмечается, что помимо Новой Зеландии о приостановке финансирования БАПОР также заявили власти Австралии, США, Великобритании, Германии и Канады. Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини распорядился уволить сотрудников, которых заподозрили в работе на ХАМАС.

Израильская разведслужба МОССАД ранее обвинила сотрудников БАПОР в работе на палестинское движение ХАМАС и в причастности к атакам движения на Израиль 7 октября. По данным агентства Reuters, в список потенциально причастных сотрудников вошли 190 человек.