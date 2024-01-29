МОССАД обвинил БАПОР в помощи ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября Reuters: МОССАД заявил о причастности 190 сотрудников БАПОР к атаке на Израиль

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израильская разведслужба МОССАД обвинила сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к убийствам и похищениям во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, передает Reuters. В список вошли 190 имен.

В шестистраничном досье утверждается, что около 190 сотрудников БАПОР, включая учителей, стали боевиками ХАМАС или исламского джихада (организация запрещена в России). В нем есть имена и фотографии 11 из них, — говорится в публикации.

Reuters уточняет, что получило доступ к досье от источника, имя и национальность которого установить не удалось. Собеседник агентства отметил, что документ был составлен израильской разведкой и передан США.

Руководитель МОССАДа Давид Барнеа на церемонии похорон экс-главы ведомства Цви Замира заявил, что израильская разведка сведет счеты со всеми причастными к нападению на приграничные районы Израиля 7 октября. По его словам, спецслужбы найдут каждого участника атаки, как и после теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Барнеа добавил, что на поиск всех причастных может уйти время. При этом он отметил, что МОССАД не оставит поиски, как и после Олимпиады в Мюнхене 52 года назад. Тогда палестинские радикалы организовали теракт, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов.