Глава МОССАДа пообещал свести счеты с причастными к атаке 7 октября

Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Давид Барнеа

Израильская разведка сведет счеты со всеми причастными к нападению на приграничные районы Израиля 7 октября, заявил руководитель МОССАДа Давид Барнеа на церемонии похорон экс-главы ведомства Цви Замира. По его словам, которые приводит в Twitter (X) канцелярия израильского премьер-министра, спецслужбы найдут каждого участника атаки, как и после теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Сегодня война в разгаре. И опять, как и 50 лет назад, МОССАД обязан свести счеты с убийцами, совершившими 7 октября нападение на районы близ границы с сектором Газа, с организаторами и исполнителями [атаки]. Пусть знает каждая арабская мать: если ее сын прямо или косвенно участвовал в резне 7 октября, он поплатится за это, — сказал он.

Барнеа добавил, что на поиск всех причастных может уйти время. При этом он отметил, что МОССАД не оставит поиски, как и после Олимпиады в Мюнхене 52 года назад. Тогда палестинские радикалы организовали теракт, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов.

Бывший руководитель Службы внешней разведки МОССАД Цви Замир, который был во главе ведомства во время войны Судного дня в 1973 году, скончался в Израиле 2 января. На сайте канцелярии израильского премьер-министра отмечается, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинскими вооруженными формированиями.