В Израиле умер Цви Замир, возглавлявший МОССАД в войну Судного дня

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Цви Замир

В Израиле в возрасте 98 лет скончался бывший руководитель службы внешней разведки МОССАД Цви Замир, который был во главе ведомства во время войны Судного дня в 1973 году. На сайте канцелярии израильского премьер-министра отмечается, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинскими вооруженными формированиями.

Сегодня ночью умер Цви Замир, четвертый глава МОССАДа (1968–1974), — говорится в сообщении.

В офисе премьера подчеркнули, что Замир сыграл важную роль в укреплении позиций МОССАДа в израильском обществе во время войны Судного дня. Также под его руководством ведомство расширило контакты со странами Ближнего Востока.

МОССАД под руководством Замира осуществлял операции по сбору разведданных и предотвращению терактов, а также успешно вербовал агентов, в том числе агента Ангела, вместе с которым он занимался анализом данных, полученных непосредственно перед войной Судного дня, и «драматического предупреждения о ее начале».

В начале декабря ушел из жизни Герой Советского Союза генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, ему было 69 лет. Солуянов стал героем песни группы «Любэ» «Батяня-комбат». Военному 19 декабря должно было исполнится 70 лет.

До этого скончался советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Он умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах, где в свое время получил политическое убежище и гражданство.