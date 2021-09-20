Нажать на газ: арабский трубопровод перевернул отношение к Сирии

Сирия выходит на другой уровень взаимодействия с соседями. Впервые за десять лет вице-премьер и министр обороны Арабской Республики Али Абдалла Айюб провёл очные переговоры с главой Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) Иордании Юсефом Ахмедом аль-Хунейти. Диалог коснулся ситуации в сфере безопасности в граничащих с Хашимитским королевством районах. Это особенно важно с учётом того, что Амман и Дамаск должны стать важными звеньями в реализации давнего проекта арабского газопровода, который соединит Египет и Ливан. Ради этой инициативы, призванной оживить ливанскую экономику, Запад даже готов поступиться своей санкционной политикой.

Lidia Veles/NEWS.ru

Переговоры Айюба и аль-Хунейти прошли в Аммане. По официальным данным, военачальники обсудили пограничную ситуацию «и договорились о координации усилий по обеспечению безопасности». Отмечается, что историческая встреча была организована «в соответствии с обоюдным стремлением к возобновлению тесной координации между Дамаском и Амманом в интересах двух братских народов». Встречи в таком формате было решено продолжить.

Обстановка на рубежах в последние месяцы действительно вызывала волнение: южные районы Сирии, граничащие с Хашимитским королевством, стали очагом противостояния между правительственными ВС и формированиями бывшей оппозиции. Это произошло несмотря на то, что в 2018 году провинции были относительно бескровно возвращены под контроль сторонников президента Башара Асада — при участии таких международных посредников, как Россия, США, Иордания и Израиль.

Этим летом иорданская сторона была вынуждена распорядиться о закрытии контрольно-пропускного пункта «Насиб — Джабер» на совместной границе, который был открыт в конце июля после того, как не функционировал практически год из-за карантинных ограничений.

Газовый проект

Но самое главное, что теперь связывает Иорданию и Сирию, — это возобновление переговоров о реализации давнего соглашения, которое касается поставок газа из Египта в Ливан. И Арабская Республика, и Хашимитское королевство должны стать странами транзита углеводородов из Североафриканского региона в Ближневосточный. Договорённости были заключены ещё в 2009 году, однако их так и не удалось осуществить из-за того, что сирийская арена превратилась в место затяжного противостояния между официальным Дамаском и его вооружёнными противниками.

Проект уже привёл к активизации контактов между Сирией и Ливаном. На начальной стадии инициативы планируется нарастить поставки газа из Египта по трубопроводу в Иорданию. Амман же должен, со своей стороны, произвести дополнительную электроэнергию, рассчитанную на покрытие нужд ливанцев. Она поступит по распределительной сети, которая свяжет Иорданию, Сирию и Ливан. Это ещё один элемент проекта, который, как предполагается, вернёт Дамаск в лоно арабской семьи и лишит его необходимости обращаться к Тегерану за помощью.

Международные структуры не останутся в стороне. Всемирный банк готов финансировать ремонт и замену высоковольтных линий электропередачи, а также создать сам трубопровод. Администрация президента Джо Байдена, как сообщается, может пожертвовать своей принципиальностью и сделать некоторые исключения в том режиме рестрикций, которые она ввела в отношении сирийского руководства. Вероятно, это делается для того, чтобы Ливан хоть как-то вышел из затяжного экономического кризиса.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Переговоры в Женеве

Не случайно на днях Женева приняла делегации из Москвы и Вашингтона. Команда российских переговорщиков, которую возглавили спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, встретилась с американскими официальными лицами, которыми руководил координатор ближневосточной политики Совета национальной безопасности администрации президента США Бретт Макгерк. Консультации были рассчитаны на обсуждение сирийского урегулирования.

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов заявил, что Россию и США на швейцарской площадке волновали, скорее всего, ситуация на неподконтрольном Дамаску северо-востоке Сирии, проблема ослабления американских санкций, а также ситуация вокруг контролируемой Вашингтоном зоны в районе ат-Танфа. Это небольшой участок на юге Арабской Республики.

Американцы с северо-востока никуда уходить не собираются, а вот что касается ат-Танфа, там возможны договорённости о том, что в этот район вместо американцев может войти российская военная полиция. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Однако и эта возможная сделка, по оценкам аналитика, скорее всего, будет как-то увязана с ситуацией в мятежных южных районах Сирии. Тем более что американская сторона деятельно не поддержала южан, оставив их наедине со своими проблемами.

Вывод войск США

Ситуация даёт благодатную почву для спекуляций в арабской прессе. Близкое к ливанской военно-политической организации «Хезболла» издание Al-Akhbar замечает , что Вашингтон, вероятно, хотел бы навести мосты между российскими и сирийскими официальными лицами с одной стороны и контролирующими северо-восток Арабской Республики курдскими формированиями с другой. Россия могла бы им гарантировать сохранение статус-кво в случае потенциального вывода американского контингента из этих районов, допускает издание.

Транслирующая мнение саудовского официоза газета Asharq al-Awsat идёт дальше и выражает уверенность, что администрация Байдена хотела бы сдержать турецкое влияние в Сирии и не допустить очередного наступления ВС республики на курдские отряды, в связи с чем российская сторона и её потенциально возможные договорённости с автономным руководством северо-востока Арабской Республики могли бы стать идеальным противовесом «турецкой экспансии».

Но в том, что касается проекта арабского газопровода, все издания сходятся во мнении, что американцы готовы к ослаблению санкций против Дамаска. А это означает качественное переформатирование стратегии США.