https://static.news.ru/photo/1081d57c-3b9f-11ea-a149-fa163e074e61_660.jpg Мустафа Мастур Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур на полях форума Caspian Week, который стартовал 20 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, рассказал корреспонденту NEWS.ru, когда планируется завершить строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Проект трубопровода обсуждается еще с 92 года, но его реализация постоянно откладывается. Закладка афганского участка газопровода состоялась 23 февраля 2018 года.

Все страны и международные финансовые организации, которые заняты над этим проектом – делают отличную работу. Но мы понимаем, что большое количество участников, как правило, осложняет работу над проектом. Однако мы уверены, что проект будет завершен в ближайшее время и принесет процветание и благополучие всему региону. Мы не можем сказать более точные сроки завершения такого большого проекта, но Афганистан проводит все необходимые технические и научные исследования и обеспечивает безопасность газопровода, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru передавал, что от транзита по газопроводу ТАПИ Афганистан может получить до $1 млрд. Также его строительство позволит обеспечить 12 тысяч новых рабочих мест.