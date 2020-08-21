Момент гибели российского генерала в Сирии оказался на видео

https://static.news.ru/photo/282ab8a4-e3bc-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гладких Фото: admtozk /instagram.com

В Сети появились кадры гибели в Сирии российского генерал-майора Вячеслава Гладких.

На видеозаписи несколько военнослужащих идут рядом с колонной военной техники. Они проходят мимо оператора, а через несколько мгновений происходит взрыв. На записи слышна русская речь.

ЧП произошло во вторник, 18 августа, в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор, когда колонна российских военных возвращалась после проведения гуманитарной акции. Взорвалась самодельная бомба.

Погиб российский генерал Вячеслав Гладких, а также командующий национальной обороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные. Двое российских военных получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

NEWS.ru писал, что в Следственный комитет РФ назвал делом чести расследование гибели российского генерала. Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего.