Минздрав Израиля зафиксировал всплеск заболеваемости коронавирусом

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Минздрав Израиля сообщил о всплеске заболеваемости коронавируса в стране. За прошлые сутки было зафиксировано 459 новых случаев. Это наибольший прирост с 22 апреля 2020 года.

В связи с этим отдельные города и районы будут закрыты на карантин. Представители ведомства считают, что одной из причин всплеска могли стать вновь открытые предприятия, рестораны и бары. На данный момент определены несколько территорий с ограничениями на въезд и выезд. К примеру, такими участками стали Эльад и частично Тверия, сообщает «Медуза».

Помимо этого, чиновники обсудят утром 24 июня дополнительные ограничения в других регионах страны.

Как информировал NEWS.ru, власти Израиля из-за жары отменили приказ об обязательном ношении медицинских масок на улицах и в учебных заведениях.