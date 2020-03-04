Шестеро турецких военнослужащих получили ранения, ещё двое были убиты в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявили в оборонном ведомстве Турции.
С начала операции «Весенний щит» в Идлибе турецкими военными были уничтожены три самолёта, восемь вертолётов, три беспилотника, 151 танк и восемь зенитно-ракетных комплексов.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух государств обсудят обострение конфликта в Сирии. Для этого турецкий политик 5 марта прилетит в Москву.
Добавьте наши новости в избранные источники