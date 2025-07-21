МИД Ирана высоко оценил встречу Путина и Лариджани МИД Ирана: встреча Путина и советника Лариджани прошла конструктивно

Встреча президента России Владимира Путина и советника верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи) Али Лариджани прошла конструктивно, заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи. Переговоры прошли в Москве в воскресенье, 20 июля, передает ТАСС. По словам Багаи, Лариджани передал Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Он провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели, — подчеркнул дипломат на брифинге.

Багаи добавил, что стороны обсуждали вопросы развития региона, международные проблемы и двусторонние отношения. Лариджани, уточнил дипломат, уже посещал Россию в подобном формате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял иранского советника в Москве. Представитель Кремля поделился деталями беседы, в рамках которой главу государства проинформировали о ситуации на Ближнем Востоке и ядерной программе Исламской Республики.