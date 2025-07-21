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21 июля 2025 в 12:02

МИД Ирана высоко оценил встречу Путина и Лариджани

МИД Ирана: встреча Путина и советника Лариджани прошла конструктивно

Али Лариджани Али Лариджани Фото: EPA/ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и советника верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи) Али Лариджани прошла конструктивно, заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи. Переговоры прошли в Москве в воскресенье, 20 июля, передает ТАСС. По словам Багаи, Лариджани передал Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Он провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели, — подчеркнул дипломат на брифинге.

Багаи добавил, что стороны обсуждали вопросы развития региона, международные проблемы и двусторонние отношения. Лариджани, уточнил дипломат, уже посещал Россию в подобном формате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял иранского советника в Москве. Представитель Кремля поделился деталями беседы, в рамках которой главу государства проинформировали о ситуации на Ближнем Востоке и ядерной программе Исламской Республики.

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