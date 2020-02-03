https://static.news.ru/photo/f57ae712-4672-11ea-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Идлиб Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Российские власти озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в сирийском Идлибе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе, — передаёт « Звезда » его слова.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в связи с этим российские и турецкие военные находятся в беспрерывном контакте по ситуации в Идлибе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военные РФ перехватили и уничтожили группу вражеских беспилотников у авиабазы Хмеймим в Сирии. По информации ВС России, БПЛА вылетели поздним вечером 1 февраля с контролируемой боевиками территории мухафазы Идлиб.